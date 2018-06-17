17 июня. Mossovetinfo.ru - Режим работы станции метро «Филевский парк» Филевской линии московского метро изменится с 18 июня. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.
В частности, после реконструкции откроется восточный вестибюль станции. При этом, западный вестибюль закроется на ремонт до 18 сентября.
Из-за закрытия части платформы поезда по направлению в центре будут открывать двери только первых двух вагонов, а поезда из центра - только последних двух вагонов.
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