17 июня. Mossovetinfo.ru - Режим работы станции метро «Филевский парк» Филевской линии московского метро изменится с 18 июня. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.



В частности, после реконструкции откроется восточный вестибюль станции. При этом, западный вестибюль закроется на ремонт до 18 сентября.



Из-за закрытия части платформы поезда по направлению в центре будут открывать двери только первых двух вагонов, а поезда из центра - только последних двух вагонов.