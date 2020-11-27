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Город (Москва и область)     27.11.2020 19:14

Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

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Теги:  Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус  COVID-19 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, продлен до 13 декабря. Постаноление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничения в Московской области были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Теги: 
Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус  COVID-19 

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