Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, продлен до 13 декабря. Постаноление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Ограничения в Московской области были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.