Результаты выборов в Мосгордуму-2021. Избирательный округ 19

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Представитель «Единой России» Елена Кац одержала победу на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по избирательному округу № 19. Вторым стал самовыдвиженец Петр Карманов.



Дополнительные выборы по избирательному округу № 19 прошли в связи с тем, что ранее избранный по данному округу Олег Шереметьев был осужден за мошенничество в особо крупном размере и лишен статуса депутата.



Выборы проходили с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно было как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.