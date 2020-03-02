2 марта. Mossovetinfo.ru – В электронном приложении «Дневник МЭШ», появился новый сервис, с помощью которого родители смогут ежедневно узнавать оценки своих детей за день и о домашних заданиях на следующий день, сообщается на портале mos.ru.
«Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении «Дневник МЭШ» они могут следить за его успеваемостью в любой точке города», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Получив сообщение в виде push-уведомления родители могут узнать какие именно оценки их ребенок получил за сегодняшний день, за что была поставлена оценка (контрольная, проверочная, домашняя работа или ответ у доски), или узнать о том, какие домашние задания ребенок должен выполнить к следующему учебному дню, даже если они были заданы ранее.
09:14 В мире Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
08:59 Власть Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
08:46 Город (Москва и область) Родители школьников будут получать push-уведомления об оценках и домашнем задании
08:19 Общество Какая погода будет в Москве в первую неделю марта
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года