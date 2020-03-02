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Город (Москва и область)     02.03.2020 08:46

Родители школьников будут получать push-уведомления об оценках и домашнем задании

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Теги:  мобильные приложения  образования  родители  оценки 

2 марта. Mossovetinfo.ru – В электронном приложении «Дневник МЭШ», появился новый сервис, с помощью которого родители смогут ежедневно узнавать оценки своих детей за день и о домашних заданиях на следующий день, сообщается на портале mos.ru.

«Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении «Дневник МЭШ» они могут следить за его успеваемостью в любой точке города», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Получив сообщение в виде push-уведомления родители могут узнать какие именно оценки их ребенок получил за сегодняшний день, за что была поставлена оценка (контрольная, проверочная, домашняя работа или ответ у доски), или узнать о том, какие домашние задания ребенок должен выполнить к следующему учебному дню, даже если они были заданы ранее.


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Теги: 
мобильные приложения  образования  родители  оценки 

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