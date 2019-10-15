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Город (Москва и область)     15.10.2019 08:24

Ролики о литературе и театре покажут в московском метро

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Теги:  метро  метрополитен  Привет  Москва!  театр  литература 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Видеоролики о литературе и театре покажут на информационных экранах в вагонах московского метро до конца октября, сообщается на портале mos.ru.

Ролики, посвященные Виктору Пелевину, Константину Станиславскому, Владимиру Высоцкому и другим деятелям литературы и театра были подготовлены в рамках проекта «Привет, Москва!». Всего в цикле 50 роликов, каждый из которых длиться чуть больше минуты.

Посмотреть ролики можно будет не только в вагонах метро, но и на официальном сайте проекта.


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Теги: 
метро  метрополитен  Привет  Москва!  театр  литература 

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