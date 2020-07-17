17 июля. Mossovetinfo.ru – Росгидромет продлил до 20 июля свое предупреждение о сильных паводках, которые ожидаются на водоемах Московской области.



Сообщается, что приход южного циклона и обильные осадки привели к повышению уровня воды в водоемах. Ожидается, что уровень воды в водоемах западной части области может подняться на 1-3 метра.



Предыдущее предупреждение было опубликовано 14 июля, сообщалось, что высокие паводки ожидаются в водоемах Московской области до 17 июля.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил о возможном сбросе воды на Можайском водохранилище в связи с тем, что из-за дождей водохранилище может переполниться.