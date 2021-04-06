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Город (Москва и область)     06.04.2021 16:44

Роспотребнадзор: отменять ограничения по коронавирусу в Москве рано

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  ограничения  снятие ограничений 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, снижение заболеваемости происходит очень медленно, не более чем на 1-3% в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Юлию Кобзеву.

По словам Кобзевой, снижение заболеваемости в Москве значительно замедлилось примерно с середины февраля. Поэтому в настоящее время рано говорить о снятии действующих коронавирусных ограничений.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие 1-2 месяца в Москве могут снять ряд коронавирусных ограничений. Позднее мэр выразил надежду, что большинство оставшихся ограничений можно будет отменить весной, однако допустил, что некоторые ограничительные меры будут действовать и летом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  ограничения  снятие ограничений 

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