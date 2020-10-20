20 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор приостановил деятельность Московского государственного технического университета имени Баумана из-за роста числа заболеваний коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



По словам источника, сотрудники Роспотребнадзора получили информацию о росте числа заболевших коронавирусом среди студентов МГТУ и прибыли в университет для проведения проверки. На месте было выявлено несоблюдение в МГТУ мер по борьбе с коронавирусом, в связи с чем было принято решение закрыть ВУЗ.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 4 999 новых случаев заражения коронавирусом.