30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московских кинотеатрах необходимо ужесточить масочный режим, заявила на совещании департамента культуры глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.



«Ккогда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», - приводит слова Андреевой «Интерфакс».



Сотрудникам кинотеатров рекомендовано раз в 10-15 минут проверять - все ли зрители сидят в масках. В случае, если зритель снял маску, контролеры могут попросить его надеть ее обратно, а в случае отказа - предложить покинуть кинотеатр.



В Москве в сентябре отмечается рост заболеваний коронавирусом. В понедельник, 29 сентября, в Москве за сутки было зафиксировано 2300 случаев заражения, что является максимальным показателем с 15 июня.