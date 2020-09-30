 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     30.09.2020 00:54

Роспотребнадзор призвал кинотеатры Москвы ужесточить масочный режим

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  кинотеатры  масочный режим  Роспотребнадзор 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московских кинотеатрах необходимо ужесточить масочный режим, заявила на совещании департамента культуры глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Ккогда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», - приводит слова Андреевой «Интерфакс».

Сотрудникам кинотеатров рекомендовано раз в 10-15 минут проверять - все ли зрители сидят в масках. В случае, если зритель снял маску, контролеры могут попросить его надеть ее обратно, а в случае отказа - предложить покинуть кинотеатр.

В Москве в сентябре отмечается рост заболеваний коронавирусом. В понедельник, 29 сентября, в Москве за сутки было зафиксировано 2300 случаев заражения, что является максимальным показателем с 15 июня.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
кинотеатры  масочный режим  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Лента новостей

00:54 Город (Москва и область) Роспотребнадзор призвал кинотеатры Москвы ужесточить масочный режим

00:36 Город (Москва и область) Названия 29 остановок общественного транспорта в Москве изменятся с 1 октября

18:19 Город (Москва и область) В Москве отопление включено в 70% жилых домов и 80% соцбъектов

17:41 Власть Путин назвал коронавирус опасным противником

16:53 В мире Противники белорусских властей готовят резонансную провокацию - СВР

Актуальные материалы

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru