Рождественский бал пройдет на катке на ВДНХ

3 января. Mossovetinfo.ru - Рождественский бал пройдет на ВДНХ 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.



«Прямо на льду вырастет красочный рождественский город в стиле ретрооткрыток, а у дверей павильонов проката посетителей будут встречать лакеи в ливреях, выдавая гостям бархатные маски», - говорится в сообщении.



Мероприятие пройдет с 17:00 до 22:00. Взрослый билет на вечерний сеанс стоит 750 рублей, детский - 300 рублей.