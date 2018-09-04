4 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд безымянных скверов, площадей и улиц Москвы получили имена, соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.



Площадь между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком перед институтом энерготехники имени Н.А. Доллежаля получила название «Площадь Академика Доллежаля».



Безымянный проезд от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка стал улицей архитектора Рочегова.



Недалеко от клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, расположенного в Донском районе, появилась улица Свержевского.



Проезду от Братеевской до Ключевой улицы присвоено название «улица Братеевская Слободка».



Один из безымянных проездов в районе Братеево получил название «улица Красный луг».



Безымянный сквер вблизи пересечения Большого Кисловского переулка и Большой Никитской улицы назвали сквером Строителей Москвы. В дальнейшем в сквере планируется установить монумент.



Еще один сквер, расположенный между Большим Предтеченским и Нововаганьковским переулками, получил название «Сквер промышленников Прохоровых», в честь династии владельцев Трехгорной мануфактуры, московских купцов Прохоровых. Данное название сквер получил по предложению местных жителей.