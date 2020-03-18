18 марта. Mossovetinfo.ru – Ряд московских ресторанов переходит на новый режим работы в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Федерации рестраторов и отельеров премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Как сообщается в письме, большинство членов Федерации в Москве приняли решение с 18 марта приостановить работу по обслуживанию посетителей и перейти на формат доставки еды.
В письме также отмечается, что обороты ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, загрузка гостиниц снизилась на 50% в марте, на апрель идут многочисленные отмены бронирований.
В связи с этим, Федерация рестраторов и отельеров для поддержки отрасли и недопущения массового закрытия предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса из-за финансовой несостоятельности, просит ввести для них ряд финансовых послаблений.
В частности, рестораторы и отельеры просят временно освободить их от уплаты налогов, включая НДФЛ и страховых взносов с выплат сотрудникам, а также ввести временный мораторий на взимание арендной платы, а также ввести каникулы на уплату коммунальных услуг.
Все данные меры предлагается ввести на срок до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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