30 сентября. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением Московского полумарафона, 3 и 4 октября на юго-западе Москвы перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
С 12:00 субботы, 3 октября и до 20:00 воскресенья 4 октября будет полностью перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Касыгина.
В воскресенье, 4 октября с 07:00 до 20:00 будет перекрыта Университетская площадь на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а с 07:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.
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