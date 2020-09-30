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Город (Москва и область)     30.09.2020 15:38

Ряд улиц на юго-западе Москвы перекроют 3 и 4 октября в связи с полумарафоном

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Теги:  перекрытие движения  ограничения  полумарафон 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением Московского полумарафона, 3 и 4 октября на юго-западе Москвы перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

С 12:00 субботы, 3 октября и до 20:00 воскресенья 4 октября будет полностью перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Касыгина.

В воскресенье, 4 октября с 07:00 до 20:00 будет перекрыта Университетская площадь на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а с 07:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.


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Теги: 
перекрытие движения  ограничения  полумарафон 

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