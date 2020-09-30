30 сентября. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением Московского полумарафона, 3 и 4 октября на юго-западе Москвы перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



С 12:00 субботы, 3 октября и до 20:00 воскресенья 4 октября будет полностью перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Касыгина.



В воскресенье, 4 октября с 07:00 до 20:00 будет перекрыта Университетская площадь на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а с 07:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.