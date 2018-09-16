16 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве будет перекрыт в Москве в воскресенье, 16 сентября, в связи с проведением традиционного осеннего велопарада.
Для движения автомобилей будут перекрыты Звездный бульвар, дублер Проспекта Мира, улицы Бориса Галушкина и Космонавтов, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская и Лефортовская набережные, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Московрецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, улица Хамовнический вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская и Краснопресненская набережная, улица 1905 года и Мантулинская улица.
Ограничения движения вводятся с 12:00, улицы будут открывать для движения автомобилей по мере прохождения колоны велопарада.
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