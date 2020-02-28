28 февраля. Mossovefinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в субботу, 29 февраля, из-за шествия по Бульварному кольцу, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
С 10:00 будет закрыто движение по внутренней стороне Страстного бульвара. С 14:00 будут перекрыты Петровский бульвар (внутренняя сторона), Рождественский бульвар (внутренняя сторона), Сретенский бульвар (внутренняя сторона), проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца.
Движение транспорта на перекрытых участках будет открываться по мере прохождения колонны.
Кроме того, с 00:01 и до окончания шествия в местах перекрытия будет запрещена парковка автомобилей.
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