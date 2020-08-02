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Город (Москва и область)     02.08.2020 12:14

Ряд улиц в центре Москвы перекрыт 2 августа в связи с проведением различных мероприятий

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Теги:  ограничения движения  перекрытие движения 

2 августа. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 2 августа, ряд улиц в центре Москвы перекрыт в связи с проведением праздника «Ильин день - День ВДВ» и Московского полумарафона.

В связи с праздником «Ильин день - День ВДВ» до 16:00 закрыты для проезда улица Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади, а также площадь Васильевский спуск. Кроме того, закрыт выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота.

В связи с проведением Московского полумарафона ряд улиц перекрыт для проведения забегов на различные дистанции. Подробнее об этом можно узнать здесь.


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Карта места

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Теги: 
ограничения движения  перекрытие движения 

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