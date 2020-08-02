2 августа. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 2 августа, ряд улиц в центре Москвы перекрыт в связи с проведением праздника «Ильин день - День ВДВ» и Московского полумарафона.



В связи с праздником «Ильин день - День ВДВ» до 16:00 закрыты для проезда улица Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади, а также площадь Васильевский спуск. Кроме того, закрыт выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота.



В связи с проведением Московского полумарафона ряд улиц перекрыт для проведения забегов на различные дистанции. Подробнее об этом можно узнать здесь.