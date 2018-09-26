26 сентября. Mossovetinfo.ru – РЖД готова перевозить пассажиров в аэропорт «Шереметьево» вместо «Аэроэкспресса», сообщают «Ведомости».



Таким образом РЖД планирует окупить строительство новой железнодорожной ветки до новых терминалов аэропорта. В настоящее время поезда «Аэроэкспресса» возят пассажиров только в южную часть аэропорта к терминалам D, E и F. Однако в 2018 году в северной части аэропорта был открыт новый терминал В, а в 2019 году планируется открыть еще один терминал С1. Суммарная мощность новых терминалов составит 40 миллионов пассажиров в год, в то время как мощность старых терминалов составляет 35 миллионов пассажиров в год. Однако, добраться к новым терминалам можно будет только на автомобильном транспорте. В связи с этим РЖД предлагает построить новую железнодорожную ветку к новым терминалам, а для того, чтобы окупить строительство, предлагает самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в «Шереметьево» вместо компании «Аэроэкспресс», акционером которой является РЖД.



Ранее сообщалось, что рассматривалось два различных проекта: построить ответвление от существующей ветки «Аэроэкспресса» либо построить отдельную ветку от Савеловского вокзала в северную зону Шереметьево. В итоге было решено остановиться на первом варианте, так как он проще и дешевле.