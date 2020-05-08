8 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая, когда в Москве начнет действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, ношение только одного средства индивидуальной защиты будет считаться нарушением, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова.
«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», - заявил Данчиков.
При этом, начальник Главконтроля подчеркнул, что данные нормы обусловлены санитарными требованиями, так как коронавирус передается перед контакты. Также Данчиков напомнил, что штраф за нарушение «масочного» режима будет составлять 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
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