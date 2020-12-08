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Город (Москва и область)     08.12.2020 13:43

С 13 декабря московские электрички перейдут на новый график движения

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Теги:  электрички  расписание  изменения расписания 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - С 13 декабря пригородные электрички московского транспортного узла перейдут на новый график движения, сообщается на официальном сайте МЖД.

Новый график предусматривает увеличение количества рейсов и сокращение интервалов между ними, кроме того, у ряда пригородных электричек появятся дополнительные остановки на маршруте.

В будние дни будет курсировать дополнительно 190 рейсов, в выходные - 108. Сообщается, что для удобства пассажиров возрастет и количество электричек, курсирующих в часы «пик»: с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.

Увеличение интенсивности движения будет достигнуто за счет увеличения количества рейсов на МЦД 1 и МЦД-2, а также запуска дополнительных эллектричек на Горьковском и Ярославском направлениях МЖД. Также новый график предусматривает появление в маршруте остановок Марьина Роща и Печатники на МЦД-2 и Дмитровская на МЦД-1.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание  изменения расписания 

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