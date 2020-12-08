8 декабря. Mossovetinfo.ru - С 13 декабря пригородные электрички московского транспортного узла перейдут на новый график движения, сообщается на официальном сайте МЖД.



Новый график предусматривает увеличение количества рейсов и сокращение интервалов между ними, кроме того, у ряда пригородных электричек появятся дополнительные остановки на маршруте.



В будние дни будет курсировать дополнительно 190 рейсов, в выходные - 108. Сообщается, что для удобства пассажиров возрастет и количество электричек, курсирующих в часы «пик»: с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.



Увеличение интенсивности движения будет достигнуто за счет увеличения количества рейсов на МЦД 1 и МЦД-2, а также запуска дополнительных эллектричек на Горьковском и Ярославском направлениях МЖД. Также новый график предусматривает появление в маршруте остановок Марьина Роща и Печатники на МЦД-2 и Дмитровская на МЦД-1.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».