С 15 июня в Подмосковье начнут работать педиатры и терапевты

4 июня. Mossovetinfo.ru - С 15 июня в Московской области начнется первый этап восстановления работы медучереждений в регулярном режиме. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своих аккаунтах в соцсетях.



«Мы запускаем этот процесс с 8-го числа, поэтапно будем открывать. С 15-го начнут работать терапевты и педиатры», - сообщил Воробьев.



Губернатор также отметил, что власти получают много вопросов по работе поликлиник и по теме госпитализации. Также отмечается запрос на увеличение групп в детских садах.



В настоящее время в Подмосковье работают 1,3 тысячи дежурных групп в детских садах, их количество увеличится в два раза.



Также с 1 июня в Московской области начинают прием физлиц в центрах госуслуг.