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Город (Москва и область)     04.06.2020 20:59

С 15 июня в Подмосковье начнут работать педиатры и терапевты

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Теги:  Московская область  Подмосковье  поликлиники  детсады  коронавирус  режим  отмена 

4 июня. Mossovetinfo.ru - С 15 июня в Московской области начнется первый этап восстановления работы медучереждений в регулярном режиме. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своих аккаунтах в соцсетях.

«Мы запускаем этот процесс с 8-го числа, поэтапно будем открывать. С 15-го начнут работать терапевты и педиатры», - сообщил Воробьев.

Губернатор также отметил, что власти получают много вопросов по работе поликлиник и по теме госпитализации. Также отмечается запрос на увеличение групп в детских садах.

В настоящее время в Подмосковье работают 1,3 тысячи дежурных групп в детских садах, их количество увеличится в два раза.

Также с 1 июня в Московской области начинают прием физлиц в центрах госуслуг.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  поликлиники  детсады  коронавирус  режим  отмена 

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