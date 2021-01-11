11 января. Mossovetinfo.ru – С 15 марта 2021 года изменится график движения и маршрут ряда пассажирских поездов, проходящих чрез Курский вокзал, сообщается на официальном сайте РЖД.



Изменения расписания и маршрутов поездов произойдут в связи с работами по строительству новых железнодорожных путей на участке между Курским вокзалом и станцией Каланчевская.



В связи с работами пять пар поездов «Стриж», следующих между Москвой и Нижним Новгородом, поезд «Стриж» следующий по маршруту Санкт-Петербург - Самара транзитом через Москву и ряд поездов «Ласточка», следующих между Москвой и Нижним Новгородом, будут прибывать от отправляться на новый вокзальный терминал Черкизово.



Кроме того, изменится расписание и маршрут пассажирских поездов, следующих через Курский вокзал транзитом, а также поездов, для которых Курский вокзал является конечной станцией.



Решение о возвращении поездов на Курский вокзал будет принято после окончания работ по строительству путей.



Подробнее об изменениях в расписании можно будет узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД. Кроме того, информация о том, что поезда будут прибывать на вокзальный комплекс Черкизово, будет отображаться в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам», а также на самих проездных документах.