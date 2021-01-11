 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     11.01.2021 18:32

С 15 марта изменится график движения и маршрут поездов, следующих через Курский вокзал

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РЖД  поезда  изменение расписания  Курский вокзал 

11 января. Mossovetinfo.ru – С 15 марта 2021 года изменится график движения и маршрут ряда пассажирских поездов, проходящих чрез Курский вокзал, сообщается на официальном сайте РЖД.

Изменения расписания и маршрутов поездов произойдут в связи с работами по строительству новых железнодорожных путей на участке между Курским вокзалом и станцией Каланчевская.

В связи с работами пять пар поездов «Стриж», следующих между Москвой и Нижним Новгородом, поезд «Стриж» следующий по маршруту Санкт-Петербург - Самара транзитом через Москву и ряд поездов «Ласточка», следующих между Москвой и Нижним Новгородом, будут прибывать от отправляться на новый вокзальный терминал Черкизово.

Кроме того, изменится расписание и маршрут пассажирских поездов, следующих через Курский вокзал транзитом, а также поездов, для которых Курский вокзал является конечной станцией.

Решение о возвращении поездов на Курский вокзал будет принято после окончания работ по строительству путей.

Подробнее об изменениях в расписании можно будет узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД. Кроме того, информация о том, что поезда будут прибывать на вокзальный комплекс Черкизово, будет отображаться в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам», а также на самих проездных документах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РЖД  поезда  изменение расписания  Курский вокзал 

Возврат к списку

Лента новостей

18:32 Город (Москва и область) С 15 марта изменится график движения и маршрут поездов, следующих через Курский вокзал

18:01 Город (Москва и область) В Москве в ближайшие сутки резко похолодает

16:56 Происшествия Машинист спас ребенка после падения на рельсы в московском метро

16:48 Мнения Ученые предложили уничтожать коронавирус с помощью радиции

16:00 Происшествия Грузовик врезался в четыре автобуса с военными в Подмосковье, есть жертвы

Актуальные материалы

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

22:17 Город (Москва и область) Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

13:58 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru