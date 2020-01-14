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Город (Москва и область)     14.01.2020 08:49

С 15 января для улучшения навигации изменится нумерация путей на Белорусском вокзале

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Теги:  белорусский вокзал  железные дороги  нумерация путей  навигация  изменения 

14 января. Mossovetinfo.ru –Нумерация путей изменится с 15 января на Белорусском вокзале для улучшения навигации, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Сообщается, что по просьбам пассажиров пути на Белорусском вокзале получат последовательную нумерацию слева направо. Это позволит пассажирам проще ориентироваться при посадке в поезда, теперь им не нужно будет запоминать номер пути, достаточно будет знать номер платформы.

Теперь пути с 1 по 5 в левой части вокзала предназначены для пригородных поездов Москва-Усово и экспрессов Москва – Одинцово, пути с 6 по 10 – для поездов дальнего следования, а пути с 11 по 15 – для пригородных электричек до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск, для поездов МЦД и поездов «Аэроэкспресс».

В связи с изменением нумерации путей на вокзале заменят около 70 навигационных указателей.


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Карта места

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Теги: 
белорусский вокзал  железные дороги  нумерация путей  навигация  изменения 

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