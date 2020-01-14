14 января. Mossovetinfo.ru –Нумерация путей изменится с 15 января на Белорусском вокзале для улучшения навигации, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Сообщается, что по просьбам пассажиров пути на Белорусском вокзале получат последовательную нумерацию слева направо. Это позволит пассажирам проще ориентироваться при посадке в поезда, теперь им не нужно будет запоминать номер пути, достаточно будет знать номер платформы.



Теперь пути с 1 по 5 в левой части вокзала предназначены для пригородных поездов Москва-Усово и экспрессов Москва – Одинцово, пути с 6 по 10 – для поездов дальнего следования, а пути с 11 по 15 – для пригородных электричек до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск, для поездов МЦД и поездов «Аэроэкспресс».



В связи с изменением нумерации путей на вокзале заменят около 70 навигационных указателей.