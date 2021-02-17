12:01 Общество На незаконных акциях в Москве в январе-феврале задержали около 5 тыс человек - омбудсмен
11:13 Город (Москва и область) С 17 февраля сделать прививку от COVID-19 можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».
11:04 Город (Москва и область) Более 550 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве
10:54 Происшествия Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в Московском политехническом университете
10:43 В России Ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на мясо птицы и яйца
12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт
08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале
07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник
11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно
11:25 Город (Москва и область) Опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации
11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета