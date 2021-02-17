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Город (Москва и область)     17.02.2021 11:13

С 17 февраля сделать прививку от COVID-19 можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации  ВДНХ  ТЦ "Европейский" 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение расширить список выездных пунктов вакцинации от коронавируса, с 17 февраля выездные бригаду начнут работать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Такое решение было принято в связи с большим запросом москвичей на вакцинацию - более 550 тысяч человек уже сделали прививку, еще 60 тысяч записались на вакцинацию на ближайшие 2 недели.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В начале в Москве открыли 70 стационарных пунктов вакцинации на базе городских медучреждений, затем к ним добавили еще 30.

С 20 января в столице начали работать мобильные пункты. С 3 февраля выездные пункты также начали работать во флагманском офисе «Мои Документы» ЮАО в торговом центре «Columbus» и в торговом центре «Калейдоскоп». А с 10 февраля мобильные пункты вакцинации открылись в в торговых центрах «Калужский», «Щелковский» и «Водный».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации  ВДНХ  ТЦ "Европейский" 

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