С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»

1 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы». Фестиваль объединит 19 исторических мест города, включая Петровский путевой дворец, сад имени Н.Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово.



Всего в программу войдет больше 470 концертов, театрализованных постановок, экскурсий, лекций, мастер-классов.



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