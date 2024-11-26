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Город (Москва и область)     01.12.2024 09:49

С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»

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Теги:  фестиваль  Усадьбы Москвы 

1 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы». Фестиваль объединит 19 исторических мест города, включая Петровский путевой дворец, сад имени Н.Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово.

Всего в программу войдет больше 470 концертов, театрализованных постановок, экскурсий, лекций, мастер-классов.

Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация, она открыта на сайте туристического сервиса Russpass

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Карта места

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Теги: 
фестиваль  Усадьбы Москвы 

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