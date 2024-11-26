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Город (Москва и область)
01.12.2024, 09:49
С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»
1 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москв...
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Город (Москва и область)
29.11.2024, 09:56
Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Флагманского проекта поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» будет про...
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Город (Москва и область)
26.11.2024, 08:52
Власти Москвы начали покупать данные авиационной статистики
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») п...