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Город (Москва и область)     25.11.2019 08:38

С 1 декабря Дворец бракосочетаний № 1 будет работать ежедневно

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Теги:  ЗАГС  режим работы 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетаний № 1) с 1 декабря переходит на ежедневный режим работы, сообщается на портале mos.ru.

Дворец бракосочетаний № 1 является самым популярным отделом ЗАГС в Москве. Каждую неделю в нем заключают браки до 100 пар, а с начала года в нем прошло более 5 тысяч бракосочетаний. С переходом на ежедневный режим работы, пары смогут заключать брак в красивые или праздничные даты, когда в других ЗАГСах выходной.

Грибоедовский ЗАГС был построен в 1961 году и сразу стал одним из самых популярных мест для бракосочетаний в Москве. В разное время в нем заключали брак Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Олег Табаков и Марина Зудина.

Грибоедовский ЗАГС стал вторым в Москве, который перешел на ежедневный режим работы. Ранее на такой график перешел Дворец бракосочетаний № 3.


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Карта места

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Теги: 
ЗАГС  режим работы 

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