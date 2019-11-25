Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.11.2019, 09:27
Акция «Правильная забота – здоровый питомец» пройдет в Москве с 25 ноября по 2 декабря
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Просветительская акция «Правильная забота – здоровый питомец», приуроченная ко Всемирному дню домашних животных, пройдет в Москве с 25 ноября по 2 декабря, сообщается н...
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Город (Москва и область)
25.11.2019, 08:53
Мобильное приложение поможет сотрудникам экстренных служб попасть во дворы и подъезды
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Мобильное приложение «Умный шлагбаум» поможет сотрудникам экстренных служб попасть во дворы, закрытые шлагбаумами, и подъезды, оборудованные домофонами, сообщается на п...
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Город (Москва и область)
25.11.2019, 08:38
С 1 декабря Дворец бракосочетаний № 1 будет работать ежедневно
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетаний № 1) с 1 декабря переходит на ежедневный режим работы, сообщается на портале mos.ru. Дворец бракосочетаний № 1 является ...