25 ноября. Mossovetinfo.ru – Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетаний № 1) с 1 декабря переходит на ежедневный режим работы, сообщается на портале mos.ru.



Дворец бракосочетаний № 1 является самым популярным отделом ЗАГС в Москве. Каждую неделю в нем заключают браки до 100 пар, а с начала года в нем прошло более 5 тысяч бракосочетаний. С переходом на ежедневный режим работы, пары смогут заключать брак в красивые или праздничные даты, когда в других ЗАГСах выходной.



Грибоедовский ЗАГС был построен в 1961 году и сразу стал одним из самых популярных мест для бракосочетаний в Москве. В разное время в нем заключали брак Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Олег Табаков и Марина Зудина.



Грибоедовский ЗАГС стал вторым в Москве, который перешел на ежедневный режим работы. Ранее на такой график перешел Дворец бракосочетаний № 3.