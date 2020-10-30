30 октября. Mossovetinfo.ru – Режим работы московского зоопарка изменится с воскресенья, 1 ноября, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.



В связи с сокращением светового дня, с 1 ноября на 1 час сокращается время работы зоопарка. Посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 17:00, кассы будут работать до 16:00.



Сообщается, что в связи с теплой погодой многие животные до сих пор находятся в открытых вольерах. Самые теплолюбивые животные уже переведены в помещения, однако их также можно увидеть во внутренних вольерах.