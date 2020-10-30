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Город (Москва и область)     30.10.2020 12:58

С 1 ноября изменяется режим работы Московского зоопарка

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Теги:  зоопарк  режим работы  животные в городе 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Режим работы московского зоопарка изменится с воскресенья, 1 ноября, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

В связи с сокращением светового дня, с 1 ноября на 1 час сокращается время работы зоопарка. Посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 17:00, кассы будут работать до 16:00.

Сообщается, что в связи с теплой погодой многие животные до сих пор находятся в открытых вольерах. Самые теплолюбивые животные уже переведены в помещения, однако их также можно увидеть во внутренних вольерах.


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Теги: 
зоопарк  режим работы  животные в городе 

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