30 октября. Mossovetinfo.ru – Режим работы московского зоопарка изменится с воскресенья, 1 ноября, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.
В связи с сокращением светового дня, с 1 ноября на 1 час сокращается время работы зоопарка. Посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 17:00, кассы будут работать до 16:00.
Сообщается, что в связи с теплой погодой многие животные до сих пор находятся в открытых вольерах. Самые теплолюбивые животные уже переведены в помещения, однако их также можно увидеть во внутренних вольерах.
13:25 Общество Россияне назвали лучших эстрадных исполнителей 2020 года - ВЦИОМ
12:58 Город (Москва и область) С 1 ноября изменяется режим работы Московского зоопарка
11:57 Город (Москва и область) Парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября
11:50 Город (Москва и область) Вакцина от коронавируса поступит в московские поликлиники в течение месяца
11:36 Город (Москва и область) Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в ноябре
13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»
14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки
14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели