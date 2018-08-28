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Город (Москва и область)     28.08.2018 16:30

С 1 по 30 сентября проезд на электробусах в Москве будет бесплатным

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Теги:  общественный транспорт  электробусы 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Проезд на электробусах, которые начнут работать на маршрутах общественного транспорта Москвы с начала сентября, с 1 по 30 сентября будет бесплатным, сообщает портал mos.ru.

Первый электробус выйдет на маршрут троллейбуса № 73, который следует от 6-го микрорайона Бибрева до южного вестибюля метро «ВДНХ».

До конца года планируется запустить электробусы на маршруты троллейбусов №№ 83 (Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь»), 42 (Рижский вокзал – метро «Петровский парк»), 76 (Холмогорская улица – метро «ВДНХ») и 36 (Бескудниковский переулок – 1-я Останкинская улица). Также электробусы будут запущены на маршруте автобуса Т25, следующего от Проспекта Буденного до Политехнического музея.

Ранее сообщалось, что в течение текущего года Москва закупит 300 электробусов отечественного производства, и будет закупать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года полностью откажется от закупки автобусов с двигателем внутреннего сгорания.


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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  электробусы 

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