28 августа. Mossovetinfo.ru – Проезд на электробусах, которые начнут работать на маршрутах общественного транспорта Москвы с начала сентября, с 1 по 30 сентября будет бесплатным, сообщает портал mos.ru.



Первый электробус выйдет на маршрут троллейбуса № 73, который следует от 6-го микрорайона Бибрева до южного вестибюля метро «ВДНХ».



До конца года планируется запустить электробусы на маршруты троллейбусов №№ 83 (Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь»), 42 (Рижский вокзал – метро «Петровский парк»), 76 (Холмогорская улица – метро «ВДНХ») и 36 (Бескудниковский переулок – 1-я Останкинская улица). Также электробусы будут запущены на маршруте автобуса Т25, следующего от Проспекта Буденного до Политехнического музея.



Ранее сообщалось, что в течение текущего года Москва закупит 300 электробусов отечественного производства, и будет закупать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года полностью откажется от закупки автобусов с двигателем внутреннего сгорания.