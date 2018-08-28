Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.08.2018, 17:28
Почти миллион школьников начнет учебу в московских школах 1 сентября
28 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в московские школы пойдут 960 тысяч детей, в том числе 105 тысяч первоклассников, сообщает портал mos.ru. Кроме того, в детские сады пойдут 424 тыся...
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Город (Москва и область)
28.08.2018, 16:30
С 1 по 30 сентября проезд на электробусах в Москве будет бесплатным
28 августа. Mossovetinfo.ru – Проезд на электробусах, которые начнут работать на маршрутах общественного транспорта Москвы с начала сентября, с 1 по 30 сентября будет бесплатным, сообщает портал mo...
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Город (Москва и область)
28.08.2018, 16:06
Новый участок Калининско-Солнцевской линии прошел финальную обкатку
28 августа. Mossovetinfo.ru – Готовящийся к запуску участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» прошел финальную обкатку, сообщается на официаль...