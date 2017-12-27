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Город     27.12.2017 10:11

С 2018 года всем новорожденным в Москве будут дарить подарки

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Теги:  новорожденные  подарки 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2018 года всем молодым мамам при выписке из роддома будут дарить специальные наборы для новорожденных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«В роддоме №4 появился 300-тысячный малыш. Девочка. Поздравил маму, Анастасию Лебедеву, и вручил подарочный набор из 44 предметов. В новом году такое приданое будут получать все новорожденные москвичи, чтобы родители в первые дни заботились только о главном - о ребенке», - написал Собянин после посещения роддома №4 во вторник.

Собянин опубликовал также примерный список того, как может выглядеть подарочный набор. В него могут войти коробка-бокс, байковое одеяло, ползунки, несколько боди, варежки, пинетки, погремушка, комбинезон, комплект для купания и другие необходимые младенцу вещи.


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Теги: 
новорожденные  подарки 

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