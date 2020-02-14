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Город (Москва и область)     14.02.2020 09:16

С 2020 года в Москве для прививок детей используют новую вакцину от коклюша

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Теги:  прививки  здравоохранение  дети  коклюш  вакцина 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – С января 2020 года в Москве можно дополнительно привить детей от коклюша, дифтерии и столбняка с помощью новой комбинированной вакцины, вакцинация проводится бесплатно, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Москва — один из первых регионов России, где появилась эта новейшая вакцина. Она позволит значительно снизить заболеваемость коклюшной инфекцией среди дошкольников и младших школьников. Прививку можно сделать в детских городских поликлиниках по месту прикрепления и в детских образовательных организациях»,- рассказала вице-мэр.

Ракова также сообщила, что в Москве проводится вакцинация от 17 заболеваний, что больше, чем в национальном перечне. Также заммэра напомнила, что информация о детских прививках уже доступна родителям в электронной медицинской карте в разделе «Вакцинация».


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Теги: 
прививки  здравоохранение  дети  коклюш  вакцина 

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