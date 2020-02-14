14 февраля. Mossovetinfo.ru – С января 2020 года в Москве можно дополнительно привить детей от коклюша, дифтерии и столбняка с помощью новой комбинированной вакцины, вакцинация проводится бесплатно, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Москва — один из первых регионов России, где появилась эта новейшая вакцина. Она позволит значительно снизить заболеваемость коклюшной инфекцией среди дошкольников и младших школьников. Прививку можно сделать в детских городских поликлиниках по месту прикрепления и в детских образовательных организациях»,- рассказала вице-мэр.



Ракова также сообщила, что в Москве проводится вакцинация от 17 заболеваний, что больше, чем в национальном перечне. Также заммэра напомнила, что информация о детских прививках уже доступна родителям в электронной медицинской карте в разделе «Вакцинация».