С 26 февраля жители первых домов смогут переезжать по программе реновации

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Участники программы реновации, проживающие в домах 3 и 5 на ул. Константина Федина, смогут с 26 февраля переезжать в дом по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б (район Северное Измайлово). Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ).



С 10 февраля начался осмотр квартир в первой новостройке по программе реновации по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б (район Северное Измайлово).



В предстоящие выходные «40 первых семей получат проекты договоров для рассмотрения и подписания. И в случае заключения договора люди смогут начать переезд в новый дом начиная с 26 февраля», - сообщает ДГИ.



По оценке властей, 60% тех, кто осмотрел квартиры, приняли уже решение о переселении. Напомним, что дома, включенные в реновацию могут выйти из программы до заключения в переселяемом доме первого договора обмена жилья.

По оценкам властей, процесс переселения займет три-четыре месяца.



В этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию 31 дом для переселения граждан в рамках программы реновации, сообщает Департамент градостроительной политики города Москвы.