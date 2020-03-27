Другие материалы
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Город (Москва и область)
27.03.2020, 12:25
Как работают коммунальные службы Москвы в режиме повышенной готовности
27 марта. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Объявленная президентом России нерабочая неделя не распрос...
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Город (Москва и область)
27.03.2020, 11:13
В Москве открыты шесть новых станций метро
27 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к ней участку БКЛ. Открыты станции «Юго-Восточная», «Окская»...
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Город (Москва и область)
27.03.2020, 10:52
С 29 марта электрички московского региона переходят на летнее расписание
27 марта. Mossovetinfo.ru – С воскресенья, 29 марта, электрички Центральной пригородной пассажирской компании переходят на летнее расписание, сообщается на официальном сайте ЦППК. Изменения к...