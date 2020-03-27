Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.03.2020 10:52

С 29 марта электрички московского региона переходят на летнее расписание

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  расписание  изменение расписания 

27 марта. Mossovetinfo.ru – С воскресенья, 29 марта, электрички Центральной пригородной пассажирской компании переходят на летнее расписание, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского направлений МЖД.

Назначается 17 дополнительных электричек, у 8 пригородных поездов изменяются маршруты, еще у 12 поездов – периодичность курсирования.

Подробнее с изменением расписания можно ознакомится на официальном сайте ЦППК, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  расписание  изменение расписания 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:25 Город (Москва и область) Как работают коммунальные службы Москвы в режиме повышенной готовности

12:03 Происшествия Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 49

11:21 Происшествия В Москве зарегистрировано еще 157 случаев заражения коронавирусом

11:20 Происшествия Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

11:13 Город (Москва и область) В Москве открыты шесть новых станций метро

Актуальные материалы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru