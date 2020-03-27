27 марта. Mossovetinfo.ru – С воскресенья, 29 марта, электрички Центральной пригородной пассажирской компании переходят на летнее расписание, сообщается на официальном сайте ЦППК.



Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского направлений МЖД.



Назначается 17 дополнительных электричек, у 8 пригородных поездов изменяются маршруты, еще у 12 поездов – периодичность курсирования.



Подробнее с изменением расписания можно ознакомится на официальном сайте ЦППК, на вокзалах и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».