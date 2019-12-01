1 декабря. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 2 декабря, по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» поедут 11-вагонные поезда «Иволга 2.0» вместо 7-вагонных. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Такое решение позволит добавить 357 тысяч пассажирских мест в сутки.



Ранее количество вагонов было увеличено в поездах на МЦД-2. Так, с 25 ноября в поездах «Иволга» число вагонов увеличилось до 11, также на маршруте стали ходить 10-вагонные «Ласточки».



24 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Проезд по МЦД будет бесплатным до 8 декабря включительно. В связи со значительным ростом пассажиропотока было принято решение увеличить составность поездов.