С 5 февраля три проезда в ЦАО станут односторонними

17 января. Mossovetinfo.ru - На трех участках в ЦАО будет введена новая схема движения. С 5 февраля 2018 года станут односторонними:



• проектируемый проезд №2554 по направлению от 1-й Миусской ул. к Новослободской ул.;

• проектируемый проезд №6023 по направлению от 2-й Фрунзенской ул. к 3-й Фрунзенской ул.;

• проектируемый проезд №6024 по направлению от 3-й Фрунзенской ул. к 2-й Фрунзенской ул.



Одностороннее движение исключит затруднения при встречном разъезде. Также появятся дополнительные парковочные места