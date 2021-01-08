8 января. Mossovetinfo.ru - С 9 января меняются автобусные маршруты № 252, 631, 640, 777, С11 в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД. Об этом сообщает Мосгортранс.



Автобусы поедут:



№ 252 – при движении от метро «Планерная» вместо Трикотажного проезда по Волоколамскому шоссе до Новотушинского проезда, далее своим маршрутом к метро «Митино»;



№ 631, 640 – при движении от метро «Тушинская» вместо Трикотажного проезда по Волоколамскому шоссе, далее по внутренней стороне МКАД с разворотом на 69-м километре, затем своими маршрутами в сторону Строгино и метро «Щукинская»;



№ 777 – после остановки «Спас» по Волоколамскому шоссе в сторону центра вместо МКАД на разворот у перекрестка с Походным проездом, далее к остановке «Спас» в сторону области, затем своим маршрутом к метро «Тушинская»;



№ С11 – из Строгино после МКАД по Волоколамскому шоссе с разворотом на перекрестке с Походным проездом, далее своим маршрутом в Митино.



Новые остановки:



– «МЦД Трикотажная» для автобусов № 777, С1 по Волоколамскому шоссе в сторону области;

– «Спас» для автобуса № 252 по Волоколамскому шоссе в сторону области, на остановке маршрута № 777.



Остановка «МЦД Трикотажная» для автобусов № 252, 631, 640 при движении в область переносится с Трикотажного проезда на Волоколамское шоссе и совмещается с остановкой маршрутов № 777, С11.



Кроме того, с 9 января автобусы № 708 поедут к платформе Чертаново, ТЦ «Ритейл Парк» и «Metro».Маршрут будет проходить по Сумской улице, Варшавскому шоссе и Дорожной улице. По части Кировоградской улицы между метро «Южная» и Сумским проездом автобусы № 708 ходить не будут. Пользуйтесь маршрутами № 147, 222, 635.