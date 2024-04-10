12 апреля — Mossovetinfo.ru —— Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической от...

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, с...