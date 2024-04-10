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12.04.2024, 07:07
С Днём космонавтики поздравил москвичей, космонавтов и работников ракетно-космической отрасли мэр Москвы
12 апреля — Mossovetinfo.ru —— Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической от...
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Город (Москва и область)
11.04.2024, 08:09
До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, с...
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Город (Москва и область)
10.04.2024, 08:49
В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке
10 апреля — Mossovetinfo.ru —— Первая видеокамера, которая фиксирует остановку на направляющем островке, заработал...