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Город (Москва и область)     12.04.2024 07:07

С Днём космонавтики поздравил москвичей, космонавтов и работников ракетно-космической отрасли мэр Москвы

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Теги:  Собянин  День космонавтики  поздравление  Юрий гагарин  12 апреля 

12 апреля — Mossovetinfo.ru —— Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли, москвичей, с Днём космонавтики!

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём космонавтики!", - написал Собянин в своем телеграм-канале. "Спасибо космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли за мужество, высокий профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России", - также написал Собянин..

Мэр подчеркнул, что "полёт Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звёздам. Выдающиеся учёные, конструкторы, инженеры, обеспечившие космическое первенство, навсегда вошли в отечественную историю и сердца людей как настоящие герои".
 
"Сегодня российская ракетно-космическая отрасль динамично развивается. В Москве работают ведущие промышленные предприятия, научные центры и инженерные вузы, приумножающие традиции России как космической державы", отметил мэр Москвы.
 
"Для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полёт в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники", также напомнил Собянин.

К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики открыта выставка «Гагарин. Дорога в космос».

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Карта места

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Теги: 
Собянин  День космонавтики  поздравление  Юрий гагарин  12 апреля 

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