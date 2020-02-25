25 февраля. Mossovefinfo.ru – Власти Москвы утвердили программу уличных фестивалей на период с марта по сентябрь 2020 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



За указанный период в Москве пройдет 12 уличных фестивалей, а также масштабное празднование Дня Победы и Дня города.



Весенне-летний фестивальный период откроет фестиваль «Вам, любимые», который пройдет с 7 по 9 марта и будет посвящен Международному женскому дню.



С 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», 28029 марта – фестиваль «Большая Перемена».



С 4 по 12 апреля пройдет экологический марафон «Эко-фест», а с 17 по 26 апреля – благотворительный фестиваль «Пасхальный дар».



2 и 3 мая в Москве пройдет «Майский Open Air», с 15 по 24 мая состоится фестиваль «Николин день», посвященный Николаю Чудотворцу.



С 29 мая по 7 июня в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella». Исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдет с 12 по 21 июня.



с 27 июня по 2 августа москвичей и гостей столицы ожидают площадки фестиваля «Лето в городе», а с 6 по 16 августа – фестиваль «ритм моего города».



Завершит весенне-летний фестивальный сезон фестиваль «Цветочный джем», который пройдет с 21 августа по 6 сентября.



Кроме фестивалей, 9 и 10 мая в Москве пройдет масштабное празднование Дня Победы, а 5 и 6 сентября – День города.



Всего в 2020 году в Москве пройдет 29 уличных фестивалей.