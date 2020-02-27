27 февраля. Mossovefinfo.ru – В Марте будут запущены дополнительные пригородные электрички на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.
С 1 марта по выходным будут ходить две дополнительные электрички от станции Стрешнево (бывшая Ленинградская) до станции Новоиерусалимская, а также дополнительный поезд Москва – Чехов. Кроме того, с 1 марта появятся дополнительные ежедневные электрички Нахабино – Москва и Царицыно - Серпухов.
Со 2 марта по рабочим дням начнут курсировать дополнительные электропоезда по маршрутам Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (бывшая Люблино) - Новоиерусалимская.
Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».
10:36 В России При отмене тура в Италию, Иран или Южную Корею из-за коронавируса туристы могут требовать возврата средств
09:53 Город (Москва и область) В Москве создана база данных с мировыми практиками применения искусственного интеллекта
09:41 Город (Москва и область) С марта увеличивается число пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД
09:19 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 27 февраля
09:02 Город (Москва и область) Акция по чипированию домашних животных пройдет в Москве со 2 марта по 30 апреля
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году