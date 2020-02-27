27 февраля. Mossovefinfo.ru – В Марте будут запущены дополнительные пригородные электрички на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.



С 1 марта по выходным будут ходить две дополнительные электрички от станции Стрешнево (бывшая Ленинградская) до станции Новоиерусалимская, а также дополнительный поезд Москва – Чехов. Кроме того, с 1 марта появятся дополнительные ежедневные электрички Нахабино – Москва и Царицыно - Серпухов.



Со 2 марта по рабочим дням начнут курсировать дополнительные электропоезда по маршрутам Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (бывшая Люблино) - Новоиерусалимская.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».