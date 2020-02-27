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Город (Москва и область)     27.02.2020 09:41

С марта увеличивается число пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД

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Теги:  электрички  МЖД 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – В Марте будут запущены дополнительные пригородные электрички на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

С 1 марта по выходным будут ходить две дополнительные электрички от станции Стрешнево (бывшая Ленинградская) до станции Новоиерусалимская, а также дополнительный поезд Москва – Чехов. Кроме того, с 1 марта появятся дополнительные ежедневные электрички Нахабино – Москва и Царицыно - Серпухов.

Со 2 марта по рабочим дням начнут курсировать дополнительные электропоезда по маршрутам Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (бывшая Люблино) - Новоиерусалимская.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД 

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