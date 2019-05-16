16 мая. Mossovetinfo.ru – Образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ с момента его открытия в сентябре 2018 года посетили уже 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба аппарата мэра Москвы.



«Учиться новому полезно в любом возрасте. И эта площадка объединяет всех: молодежь, взрослых, старшее поколение, детей, которых родители приводят на познавательные мастер-классы. Образовательные программы - а их несколько сотен - разработаны при участии ведущих компаний города, с учетом реальных запросов рынка. В «Технограде» можно повысить квалификацию, освоить новую профессию и оборудование, узнать, как открыть собственный бизнес», - рассказал заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



В комплексе «Техноград» для обучения используется 3 тысячи единиц оборудования, аналогичного тому, которое используется на современных предприятиях. Это позволяет школьникам получить представление об интересующей профессии, а взрослым – усовершенствовать свои профессиональные навыки или получить новую специальность. Также посетителям рассказывают об имеющихся вакансиях и требованиях работодателей, помогают составить резюме для поиска работы и подготовится к собеседованию. Московские предприятия на базе комплекса создают собственные учебные центры и программы переподготовки сотрудников.



Среди самых популярных профессий, которым обучают в «Технограде», Программист», «Робототехник», «Специалист по лазерным технологиям», «Художник-аниматор», «Звукорежиссер», «Ландшафтный дизайнер», «Бармен-бариста», «Кондитер», «Повар», Парикмахер-стилист» и другие.