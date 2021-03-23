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Город (Москва и область)     23.03.2021 09:02

С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

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Теги:  программа реновации  снос пятиэтажен  пятиэтажки  переселение  строительство  жилье 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с момента старта программы реновации полностью отселено 86 домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Больше всего таких домов располагаются в Центральном административном округе, а также на юго-западе и западе Москвы: 18, 16 и 16 соответственно

Он отметил, что всего на было начато переселение в 226 домах. Из общего количества отселенных домов 48 уже демонтированы. Освобожденные территории будут использованы для жилищного строительства, чтобы обеспечить непрерывность «волнового» переселения.

По программе реновации новое жилье уже получили более 26 тысяч человек, всего в стадии переселения находятся 34,3 тысячи жителей. В феврале был опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации  снос пятиэтажен  пятиэтажки  переселение  строительство  жилье 

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