30 августа — Mossovetinfo.ru — С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в горадминистрации столицы.Это следующие районы: Новогиреево, Лефортово, Рязанский, Вешняки, Таганский, Савеловский, Пресненский, Беговой, Дорогомилово, Красносельский, Марьина Роща, Тверской, Перово, Бутырский, Кокошкино, Раменки, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ново-Переделкино, Внуковское, Мещанский, Хорошевский, Басманный, Нижегородский, Алексеевский.Также МЦД-4 разгрузит участки линий метро: Солнцевской линии, Арбатско-Покровской линии, Филевской линии, Калининской линии.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о готовности к запуску движения по четвертому маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-4).«Готовимся к открытию движения на МЦД-4. С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут", - сообщил Собянин.Четвертый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5-5,5 минут в часы пик и без дневных перерывов. Для перевозки пассажиров будут использоваться 65 поездов, ещё 88 составов будут следовать по Киевскому и Горьковскому радиусам.Суточный пассажиропоток четвёртого диаметра может составить 455 тыс. человек, что на 84% больше текущего показателя. В поездах МЦД-4 будет создано 1,9 млн. пассажирских мест в сутки.