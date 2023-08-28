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Город (Москва и область)     30.08.2023 10:54

С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы

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Теги:  МЦД-4  Москва  Собянин  транспорт 

30 августа — Mossovetinfo.ru — С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в горадминистрации столицы.

Это следующие районы: Новогиреево, Лефортово, Рязанский, Вешняки, Таганский, Савеловский, Пресненский, Беговой, Дорогомилово, Красносельский, Марьина Роща, Тверской, Перово, Бутырский, Кокошкино, Раменки, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ново-Переделкино, Внуковское, Мещанский, Хорошевский, Басманный, Нижегородский, Алексеевский.
МЦД-4

Также МЦД-4 разгрузит участки линий метро: Солнцевской линии, Арбатско-Покровской линии, Филевской линии, Калининской линии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о готовности к запуску движения по четвертому маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-4).

«Готовимся к открытию движения на МЦД-4. С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут", - сообщил Собянин.

Четвертый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.

Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5-5,5 минут в часы пик и без дневных перерывов. Для перевозки пассажиров будут использоваться 65 поездов, ещё 88 составов будут следовать по Киевскому и Горьковскому радиусам.

Суточный пассажиропоток четвёртого диаметра может составить 455 тыс. человек, что на 84% больше текущего показателя. В поездах МЦД-4 будет создано 1,9 млн. пассажирских мест в сутки.


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Карта места

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Теги: 
МЦД-4  Москва  Собянин  транспорт 

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