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Город (Москва и область)
30.08.2023, 10:54
С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы
30 августа — Mossovetinfo.ru — С МЦД-4 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 25 районов Москвы, со...
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Город (Москва и область)
30.08.2023, 10:41
Глава СК поручил проверить информацию об обмане пенсионерки, лишившейся 5 млн рублей и квартиры в Москве
30 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу...
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Город (Москва и область)
28.08.2023, 09:21
Силами ПВО ночью 28 августа в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший к Москве - Собянин
28 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлени...