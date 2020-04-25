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Город (Москва и область)     25.04.2020 12:30

С начала апреля в Москве задержано более 130 водителей, нарушивших карантин

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Теги:  водители  цифровые пропуска  карантин  нарушения 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала апреля в Москве задержано более 130 водителей, которые по предписанию Роспотребнадзора обязаны были соблюдать карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В пресс-службе сообщили, что за передвижением граждан, для которых карантин обязателен, установлен круглосуточный контроль.

В тоже время в пресс-службе отметили, что в целом водители соблюдают пропускной режим. С момента его введения в Москве, только у 4,5% водителей и у 0,3% пассажиров (от общего числа проверенных), не было пропусков.

Цифровые пропуска для поездок по городу были введены в Москве 15 апреля. С 22 апреля в Москве начала действовать система автоматической проверки цифровых пропусков.


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Теги: 
водители  цифровые пропуска  карантин  нарушения 

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