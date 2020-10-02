2 октября. Mossovetinfo.ru - В 2020 году более 2,5 тысячи московских семей получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
Новое жилье москвичи получили в 44 новостройках, расположенных в 9 городских округах. В общей в новые квартиры переехали 6 597 человек.
С начала года в рамках программы реновации в Москве введено в строй 14 новых домов и подобрано 39 стартовых площадок.
Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации в Москве передано под заселение 58 домов, а всего строится и проектируется в настоящее время более 250 домов.
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