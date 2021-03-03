 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     03.03.2021 11:11

С начала года в Москве построили 11 домов по программе реновации

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

3 марта. Mossovetinfo.ru – За первые два месяца 2021 года в Москве завершили строительство и сдали в эксплуатацию 11 домов по программе реновации жилья, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Еще семь домов планируется передать под заселение в марте. Всего в текущем году по программе реновации планируется построить и сдать в эксплуатацию 90 домов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с начала года договора на переселение в рамках программы реновации заключили 902 семьи (2 197 человек). Они уже получили ключи от своих новых квартир и в настоящий момент находятся в процессе переселения, в котором им оказывают содействие районные префектуры.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации под переселение передано уже 77 домов, более 25 тысяч человек уже переехали в новые квартиры.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:26 Город (Москва и область) Станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» откроют не позже апреля

11:11 Город (Москва и область) С начала года в Москве построили 11 домов по программе реновации

10:49 Город (Москва и область) В московских колледжах в марте пройдут дни открытых дверей

10:10 Мнения Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса в России

09:56 Город (Москва и область) На строительных площадках Москвы не хватает 20 тысяч рабочих — власти

Актуальные материалы

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru