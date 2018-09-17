17 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве построили 17 надземных и подземных пешеходных переходов, при плановом задании в 15 переходов, сообщает портал mos.ru.
По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, все надземные переходы оборудованы лифтами для маломобильных пассажиров, а подземные переходы при возможности оборудуют лифтами, при невозможности – специальными пандусами.
Также Бочкарев сообщил, что до конца 2020 года в Москве планируется построить еще 14 пешеходных переходов.
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