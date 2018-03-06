С начала года в Москве устранили свыше 5,5 тысячи дорожных ям

6 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве устранили более пяти тысяч дорожных ям с начала года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Дороги ремонтировали в том числе по заявкам москвичей, которые они оставляли через портал «Наш город». Ремонт дорог продолжается даже при неблагоприятных погодных условиях по специальной технологии.



Работы ведутся как на крупных трассах, так и на улицах внутри районов.