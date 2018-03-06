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Город (Москва и область)     06.03.2018 08:38

С начала года в Москве устранили свыше 5,5 тысячи дорожных ям

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Теги:  дороги  ремонт дорог 

6 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве устранили более пяти тысяч дорожных ям с начала года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дороги ремонтировали в том числе по заявкам москвичей, которые они оставляли через портал «Наш город». Ремонт дорог продолжается даже при неблагоприятных погодных условиях по специальной технологии.

Работы ведутся как на крупных трассах, так и на улицах внутри районов.

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Карта места

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Теги: 
дороги  ремонт дорог 

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