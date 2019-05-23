23 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года Мосгосэкспертиза согласовала проекты 14 домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба ведомства.



Сообщается, что на рассмотрении экспертов в настоящее время находится еще более десяти проектов по программе реновации жилья. Всего же, с 2017 года в рамках программы было одобрено 146 различных проектов. В этот список не входят уже построенные дома, которые были капитально отремонтированы в соответствии со стандартами реновации.