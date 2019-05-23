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Город (Москва и область)     23.05.2019 14:01

С начала года власти Москвы согласовали проекты 14 домов по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Мосгосэкспертиза  реновация жилья  проекты  программа реновации 

23 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года Мосгосэкспертиза согласовала проекты 14 домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на рассмотрении экспертов в настоящее время находится еще более десяти проектов по программе реновации жилья. Всего же, с 2017 года в рамках программы было одобрено 146 различных проектов. В этот список не входят уже построенные дома, которые были капитально отремонтированы в соответствии со стандартами реновации.


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Теги: 
программа реновации жилья  Мосгосэкспертиза  реновация жилья  проекты  программа реновации 

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