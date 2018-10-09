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Город (Москва и область)     09.10.2018 15:32

С начала октября выдано 10 разрешений на строительстве домов по программе реновации

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Теги:  реновация жилья  строительство  разрешения  программа реновации жилья  реновация  жилье 

9 октября. Mossovetinfo.ru – С начала октября Мосгосстройнадзор выдал уже 10 разрешений на строительство домов по программе реновации, сообщает пресс-служба ведомства.

Разрешения выданы на строительство домов в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы. Застройщиком выступает Московский фонд реновации. Построить дома должны в 2020-2021 годах.

Сообщается, что к началу октября согласие на переезд в рамках программы реновации уже дали жильцы более 1,1 тысячи квартир. 550 московских семей уже переехали в новые квартиры в рамках программы.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.


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Теги: 
реновация жилья  строительство  разрешения  программа реновации жилья  реновация  жилье 

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