9 октября. Mossovetinfo.ru – С начала октября Мосгосстройнадзор выдал уже 10 разрешений на строительство домов по программе реновации, сообщает пресс-служба ведомства.



Разрешения выданы на строительство домов в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы. Застройщиком выступает Московский фонд реновации. Построить дома должны в 2020-2021 годах.



Сообщается, что к началу октября согласие на переезд в рамках программы реновации уже дали жильцы более 1,1 тысячи квартир. 550 московских семей уже переехали в новые квартиры в рамках программы.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.