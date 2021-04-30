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Город (Москва и область)     30.04.2021 16:03

С начала программы реновации под заселение передано 85 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — С начала программы реновации жилья по заселение передано 85 домов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Всего в Москве в рамках программы реновации построено 112 домов. Еще 175 домов строятся в настоящий момент, 96 домов находятся в стадии проектирования.

С момента старта программы уже получили новые квартиры или находятся в стадии переезда жители 248 домов. В общей сложности новые квартиры на данный момент получили около 29 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что программа реновации жилья начнется и в Московской области.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация 

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