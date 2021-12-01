С воскресенья в Москве ожидается похолодание до 11 градусов мороза ночью и минус восьми днем

1 декабря. Mossovetinfo.ru – С воскресенья, 5 декабря, в Москве ожидается похолодание до 11 градусов мороза ночью и минус восьми градусов днем. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Также Р.Вильфанд сообщил, что в среду, 1 декабря, в Москве прогнозируется первая зимняя метель с порывами ветра до 15 м/с и «небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный».



В субботу прогнозируется снег, в воскресенье - без осадков. Снег продолжит идти в понедельник. «В понедельник прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - около минус пяти-восьми градусов», - рассказал метеоролог.