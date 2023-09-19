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Город (Москва и область)     23.09.2023 07:39

Садовое кольцо перекроют в субботу, 23 сентября, для проведения мотофестиваля (схема, график перекрытия)

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Теги:  Москва  23 сентября 2024 года  23 сентября  мотофестиваль  Московский мотофестиваль  центр  Садовое кольцо  транспорт  перекрытия  парковка  общественный транспорт  схема 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 23 сентября 2024 года, с 13:50 закроют движение по внешней стороне Садового кольца в связи с проведением «Московского мотофестиваля». Его возобновят сразу после прохождения колонны мотофестиваля.

С 13:00 до конца мероприятия будут изменены маршруты наземного транспорта. Маршруты Б, 024 и с920 работать не будут.
Москва, 23 сентября 2024 года, 23 сентября, мотофестиваль, Московский мотофестиваль, центр, Садовое кольцо, транспорт, перекрытия, парковка, общественный транспорт, схема.
Также в столичном департаменте транспорта сообщают, что 23 сентября с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд:
— на улице Маши Порываевой;
— на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

Также на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой недоступна парковка до 10:00 24 сентября.


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Теги: 
Москва  23 сентября 2024 года  23 сентября  мотофестиваль  Московский мотофестиваль  центр  Садовое кольцо  транспорт  перекрытия  парковка  общественный транспорт  схема 

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