23 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 23 сентября 2024 года, с 13:50 закроют движение по внешней стороне Садового кольца в связи с проведением «Московского мотофестиваля». Его возобновят сразу после прохождения колонны мотофестиваля.С 13:00 до конца мероприятия будут изменены маршруты наземного транспорта. Маршруты Б, 024 и с920 работать не будут.Также в столичном департаменте транспорта сообщают, что 23 сентября с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд:— на улице Маши Порываевой;— на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).Также на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой недоступна парковка до 10:00 24 сентября.